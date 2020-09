Maurício Meirelles improvisa na interação com plateia em show drive-in

Uma boa noite para um espetáculo de comédia também depende do seu público. É possível que um mesmo humorista arranque risadas e aplausos em uma sessão para, na seguinte, encarar um silêncio mortal.

Com a pandemia de covid-19, veio um novo desafio. As apresentações em teatros e casas noturnas foram substituídas por drive-ins, em que carros se enfileiram e reagem com buzinas e piscar de faróis.

Para manter o público engajado, Maurício Meirelles precisou bolar um novo formato de show. Assim surgiu “A Terra Não Parou”, cuja turnê se encerra neste sábado (19) no Villa Open Air (Shopping Villa Lobos).

O humorista já é conhecido por interagir bastante com o público. Em “Webbullying”, ele entra nas redes sociais da plateia para trocas de conversas e publicações inusitadas – gravações do quadro somam milhões de visualizações na internet.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Divulgação

Para driblar o distanciamento social, Meirelles buscou soluções digitais. “A gente tem um grupo de WhatsApp com todos os carros, e uma sala no Zoom, onde todo mundo fica no telão o tempo todo”, conta.

Quem participa recebe conteúdos adicionais. “É uma peça que interage 24 horas com o espectador. E são 24 horas mesmo, porque ficamos com o WhatsApp das pessoas e interagimos com elas conforme o tempo vai passando.”

Tirando o aspecto virtual, o palco traz apenas Maurício Meirelles e sua esposa, Emily, comentando a mudança de rotina vivida em 2020. “A gente escreveu um texto sobre a nossa situação na quarentena, que provavelmente deve ter muita identificação na plateia.”

Apesar do roteiro, Meirelles garante que não falta improviso, o que deixa cada apresentação única. “As situações acabam ficando mais orgânicas possíveis. Afinal, ninguém melhor pra me entender do que minha esposa.”

A peça “A Terra Não Parou” segue todos os protocolos de segurança e higiene para conter a disseminação de covid-19. Quem quiser assistir de casa, pode comprar a transmissão ao vivo do show por R$ 9,90.

Maurício Meirelles apresenta A Terra não Parou no Villa Open Air

Data: 19 de setembro (sábado)

Horário: 21h

Endereço: Avenida Doutora Ruth Cardoso, 4777 – Jardim Universidade Pinheiros – São Paulo

Ingressos: R$ 150

Vendas pelo site Byinti.

Classificação etária: 16 anos

Duração: 80 minutos

Transmissão ao vivo

Ingressos: R$ 9,90

Vendas pelo site The Live Comedy