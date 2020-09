La Casa De Papel: Foto de atriz nua e ator com roupas manchadas de sangue podem dar spoiler da 5ª parte

As gravações da quinta e última parte “La Casa De Papel” estão a todo vapor e as teorias já começaram a borbulhar na cabeça dos fãs graças a fotos divulgadas por dois atores da série.

A primeira a gerar polêmica no Instagram foi Najwa Nimri, que publicou um clique totalmente sem roupa indicando que a foto fazia parte dos novos capítulos da série.

Reprodução / Instagram @najwanimri

Fãs apontaram que a atriz que dá vida a Inspetora Alicia Sierra parecia ter as mãos sujas de sangue, levantando hipóteses de que poderia ser do próprio parto ou de um tiro disparado no braço do Professor.

A VEEEEEER Y si Alicia se está duchando porque lleva las manos llenas de sangre??? De su parto???? Del tiro de Sergio??? Y de ahí la sangre en la camisa de Sergio??? Que la sangre no se va bien y lleva las manos rojas! #lcdp5 pic.twitter.com/l7dgCTrYY6 — sara 🦋 (@chaoticberlermo) September 16, 2020

Álvaro Morte não ficou atrás e mostrou como estavam suas roupas após as gravações: muito sujas e com manchas que pareciam ser de sangue, este que poderia ser dele ou até mesmo do parto de Alicia.

Reprodução / Instagram

Será que mais uma das teorias dos fãs conduzirá com as surpresas dos capítulos finais de “La Casa De Papel”?