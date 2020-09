Grey’s Anatomy: Surpresa! Meredith pode ficar entre a vida e a morte na 17ª temporada

A 17ª temporada de Grey’s Anatomy já começou a ser gravada, como anunciado por diversos artistas do elenco e o que se pode esperar sempre da série médica é o improvável.

Ao longo das outras 16 seasons, Meredith Grey (interpretada por Ellen Pompeo), passou por diversas situações difíceis, algumas delas deixando a personagem entre a vida e a morte. Afinal, quem não lembra da cena em que ela se afoga no lago?

Pois na 17ª temporada poderia acontecer o mesmo. Bom, pelo menos é o que aponta uma teoria de um fã divulgada em sua conta do Twitter. De acordo com o site Spoiler e com a mensagem do usuário @guidoarmaando, por ser uma season que irá tratar sobre a Covid-19, esta pode ser uma oportunidade não só para alguém próximo de Meredith morrer, mas também que a própria protagonista fique entre a vida e a morte, porém claro, sobrevivendo ao final.

“Grey's Anatomy já está filmando a temporada número 17. Será sobre Covid-19. É a temporada perfeita para eles matarem 77 personagens, perfeita para eles matarem alguém próximo da Meredith e que ela lute contra a Covid-19 e vença, obviamente”, finaliza. Confira abaixo o tweet: