Grey’s Anatomy: Quem são os 3 personagens que os fãs mais têm ‘ranço’?

Cristina Yang, Derek Sheperd, Alex Karev, Meredith Grey e George O'malley, estes são alguns dos personagens mais amados de Grey’s Anatomy e que os fãs defendem com “unhas e dentes”.

Mas a mesma medida, ao longo de 16 temporadas outros personagens se tornaram os mais odiados e que os fanáticos pela série médica têm “ranço” até hoje. Você lembra quais são?

Para te ajudar, separamos uma listinha com 3 personagens que estão nesse top 3.

Preston Burke

Egoísta, assim definem Preston Burke. Além das diversas atitudes que os fãs consideram egocêntricas, ele entrou para esta lista, principalmente por ter deixado Cristina Yang esperando no altar. Concorda?

Reprodução - ABC

Izzie Stevens

Izzie foi o típico personagem que mudou da “água para o vinho” e você sabe o motivo? A artista, Katherine Heigl, brigou com Shonda Rhimes antes de sua saída da série, o que afetou a personalidade de sua personagem e como as atitudes não foram legais, os fãs criaram um “ranço”, inclusive não concordando com o desfecho da história de Alex Karev, recentemente.

Reprodução - ABC

Shane Ross

Para fechar nossa lista, não poderíamos esquecer de Shane Ross, sim aquele que sabotou a Brook e você já sabe o que aconteceu, né? Além de egoísta, o personagem se tornou vingativo ao longo da trama.