The Good Doctor: quarta temporada já tem estreia marcada

A ABC anunciou nesta quinta-feira que a série The Good Doctor retorna oficialmente para a 4ª temporada a partir de 2 de novembro e que a equipe do Hospital Saint Bonaventura deverá enfrentar nos próximos capítulos um dos seus maiores desafios.

Em agosto, havia sido revelada a informação que o médico Shaun Murhy (Freddie Highmore) e a equipe médica do hospital enfrentaria nesta próxima temporada uma batalha contra a covid-19, logo em seu episódio de abertura.

O pôster da quarta temporada dá o tom do drama que os médicos deverão enfrentar nesse capítulo. "Como você cura um mundo de cabeça para baixo?", diz.

Reprodução

Paralelo a isso, a equipe do Saint Bonaventura terá que lidar com a morte do doutor Melendez, no último capítulo da terceira temporada, e com o relacionamento de Shaun e Lea (Paige Spara).