Afinal, qual bandeira veio primeiro: a do Chile ou a do Texas?

Tá certo que é um pouco estranho comparar um país inteiro com apenas um estado de um país. Entretanto, quando esse país é os Estados Unidos, a superpotência mundial, não parece assim tão exagerado. Principalmente quando o estado em questão é o… Texas!

O Texas é o segundo maior estado dos EUA, atrás apenas do Alasca, e o segundo mais rico e populoso, depois da Califórnia. Se fosse um país independente (como já foi no passado, antes de ser anexado aos EUA), o Texas teria uma população de 29 milhões de pessoas (ou seja, mais gente que a Austrália) e seria a 10ª maior economia do mundo, a frente do Brasil, da Rússia e do Canadá.

Entretanto, muitos texanos, no afã de demonstrar o orgulho pela grandeza de seu estado, acabam confundindo a sua bandeira com a do Chile. Não é raro ver o pessoal dos Estados Unidos usando emojis com a bandeira do país andino pensando se tratar da bandeira do Texas. Em 2018, inclusive, em um show de Paul McCartney em Austin, capital do Texas, algum fã passou uma bandeira do Chile para o ex-beatle, que a agitou, recebendo aplausos calorosos do público, que também não percebeu a gafe.

Reprodução / Twitter / María Núñez

De fato as duas bandeiras são bem parecidas, em suas cores e formas geométricas. Mas afinal, qual delas veio primeiro? A do Chile, com 22 anos de vantagem.

Adotada oficialmente em 1817, a bandeira do Chile foi desenhada por um soldado espanhol chamada Antônio Arcos (embora haja discordância em relação a seu autor). A bandeira do Texas, por sua vez, foi adotada quando o estado ainda era um país independente, em 1839. Seu autor é desconhecido.

Apesar das semelhanças, não há evidências de que a bandeira do Texas seja inspirada na bandeira do Chile. Em uma época muito menos globalizada que a nossa, o mais provável mesmo é que tenha sido tudo uma grande coincidência.