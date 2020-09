A MTV Brasil foi um canal aberto de televisão dedicado ao público jovem que ficou no ar entre 1990 e 2013. Apesar de ser uma filial da Music Televison dos Estados Unidos, a MTV Brasil conduziu suas operações no país de forma bastante autônoma, sempre na vanguarda, deixando marcas profundas em muitas gerações.

Confira abaixo uma lista com 5 programas da MTV Brasil que deixaram saudades:

Disk MTV

Reprodução / MTV Brasil

O programa, que exibia os 10 clipes mais votados pela audiência do canal através do telefone, era exibido de segunda a sexta, sempre às 18:00. A atração, que também exibia entrevistas exclusivas, ficou no ar por dezesseis anos e teve apresentadoras como Sabrina Parlatore (na foto, à direita) e Sarah Oliveira.

Fica Comigo

Reprodução / MTV Brasil

Apresentado pela modelo gaúcha Fernanda Lima, o programa, que tinha como objetivo formar casais através de jogos, ficou no ar por relativamente pouco tempo (de 2000 a 2003). Entretanto, acabou fazendo História, ao mostrar o primeiro beijo gay da televisão brasileira, em uma edição especial, em 2001.

Hermes & Renato

Reprodução / Divulgação

Liderado pelo genial Fausto Fanti (na foto, à direita), o grupo humorístico de Petrópolis, Rio de Janeiro, apresentou ao Brasil personagens inesquecíveis como Boça e Joselito. O sucesso de seu programa na MTV foi tão grande que Fausto e sua trupe tornaram-se artistas multimídia. A banda ‘Massacration’, por exemplo, era inicialmente um quadro parodiando os clichês do heavy metal, mas acabou lançando dois álbuns e tocando em festivais ao lado de grandes nomes do gênero, como o Sepultura.

Ponto P

Reprodução / MTV Brasil

Penélope Nova, filha de Marcelo Nova (vocalista do Camisa de Vênus e último parceiro de Raul Seixas), respondia às dúvidas picantes dos telespectadores. A forma madura, esclarecida e livre de tabus e preconceitos com que Penélope abordava os temas sexuais, fazia o programa um mix de informação e diversão. Depois do advento do Youtube, vários trechos extraídos do programa começaram a viralizar.

Rockgol

Reprodução / MTV Brasil

O campeonato de futebol formado por ‘times’ como Skank, Titãs, Engenheiros do Hawaii e Raimundos era narrado pela dupla de humoristas Paulo Bonfá e Marco Bianchi, que fazia questão de ressaltar a falta de talento dos músicos com a bola nos pés. O programa revelou grandes ‘craques’ como o goleiro Cléston, dos Detonautas.