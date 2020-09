Vídeo mostra cisne raivoso ‘obrigando’ jovem a usar máscara

Um vídeo recentemente divulgado nas redes sociais se tornou um sucesso após um cisne, aparentemente raivoso, obriga uma jovem a usar uma máscara de proteção.

Nas imagens é possível ver que a moça tem a máscara colocada sobre a região do pescoço e ao se aproximar do cisne, ele puxa a proteção com toda a força e ao retornar, a máscara se encaixa perfeitamente no rosto da jovem.

Diversos internautas compartilharam a gravação com frases como: “Ensinando como usar máscara”, “Aprendendo a usar máscara” e “Use máscara”.

Embora tenha atingido somente a máscara, a jovem se livrou na verdade de uma mordida do cisne. Confira abaixo o momento: