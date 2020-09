South Park tem especial de 1h sobre a pandemia

Após meses sem dar às caras, a turma de South Park volta às telas com um especial de 1 hora para tratar do assunto mais discutido do ano, a pandemia de covid-19.

Em um breve trailer divulgado pelo South Park Studios, vemos a turminha tendo que lidar com as medidas de proteção e isolamento social e 'Cartman' querendo o retorno das aulas presenciais.

“The Pandemic Special” será transmitido no dia 30 de setembro.

Apesar do contrato da série ter sido renovado até 2022 pelo canal Comedy Central, não havia notícias sobre o retorno formal da série no ar.

Veja o trailer: