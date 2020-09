PlayStation 5 vai custar R$ 5 mil no Brasil; versão digital sai por R$ 4,5 mil

A Sony divulgou, no início da noite desta quarta-feira (16), os preços oficiais do PlayStation 5 no Brasil. O novo console será vendido a R$ 4.999 na versão completa ou R$ 4.499 na versão digital, sem o leitor de mídia física. Em release, a empresa informou que pré-vendas oficiais começam nesta quinta-feira (17) em varejistas selecionados.

Ambos os modelos trazem as mesmas especificações técnicas, sendo sua única diferença a possibilidade, ou não, de jogar ou consumir mídia comprada fisicamente. Nos Estados Unidos, a versão completa sairá por 500 dólares (cerca de R$ 2.620), enquanto a versão digital custa 400 dólares (cerca de R$ 2.095).

Ao comprar o console, o jogador já leva um controle DualSense. Se quiser outro, terá que desembolsar mais R$ 500. A Sony também vai lançar um headset, com suporte para áudio 3D, microfones e cancelamento de ruído, por R$ 599; uma câmera HD por R$ 449 e um controle de mídia por R$ 199.

Com o lançamento, no dia 19 de novembro, estarão disponíveis seis jogos de estúdios relacionados à Sony. Confira a lista e seus preços sugeridos:

• Astro’s Playroom (Japan Studio) – pré-installado no PS5

• Demon’s Souls (Bluepoint Games/Japan Studio) – R$ 350

• Destruction AllStars (Lucid Games/XDEV) – R$ 350

• Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – R$ 250

• Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Edição Ultimate (Insomniac Games) – R$350

• Sackboy Uma Grande Aventura (Sumo Digital/XDEV) – R$ 300

Assinantes da PlayStation Plus terão, com o novo console, acesso ao PlayStation Plus Collection, com uma série de jogos que definiram a geração atual. Entre os títulos confirmados estão "Batman™ Arkham Knight", "Bloodborne", "Fallout 4", "God of War", "Monster Hunter: World", "Persona 5" e "The Last of Us: Remastered".

O PlayStation 5 traz imagem em até 4K e 120 quadros por segundo, graças a um processador e placa de vídeo turbinados. A mudança do HD para SSD também tem grande papel na melhora da performance.