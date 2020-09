Péricles faz show ao vivo no 'Música na Band' nesta sexta

O Música na Band desta sexta-feira (18) traz um show ao vivo de Péricles direto dos estúdios da emissora, em São Paulo, a partir das 22h45. No repertório estarão grandes sucessos que marcaram a carreira do cantor.

Nascido em Santo André, no ABC Paulista, Péricles Aparecido Fonseca de Faria ficou nacionalmente conhecido como vocalista do Exaltasamba no final da década de 1980. Antes de investir no ramo musical, trabalhou como inspetor de alunos em duas escolas estaduais e foi funcionário de uma montadora de carros em São Bernardo do Campo.

Em 2012, com o fim do grupo de pagode, deu o pontapé inicial na carreira solo. No mesmo ano, lançou o álbum “Sensações”, que contou com as participações especiais de seu filho, Lucas Morato, e do sertanejo Luan Santana. Ao longo dos últimos anos, soltou a voz ao lado de Xande de Pilares, Mumuzinho, Chrigor Lisboa, Thiaguinho, Djavan, Sorriso Maroto, Jorge & Mateus, entre outros.

Em 2018, o artista estreou na função de intérprete de escola de samba ao dividir o microfone com Ciganerey na Mangueira. Meses depois, lançou o disco “Sua Direção”, que recebeu uma indicação ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode. A turnê do álbum foi dirigida por Lázaro Ramos. No primeiro semestre de 2019, gravou o projeto “Pagode do Pericão”, que reuniu singles de destaque dos anos 1990 e 2000.

Música na Band vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h45, na tela da Band, com apresentação de Larissa Erthal e Marcelo Café. O público também pode acompanhar a transmissão pela Band FM.