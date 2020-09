Maurício Manieri tem alta médica e deixa hospital após sofrer infarto

O cantor Maurício Manieri deixou o hospital em São Caetano, na Grande São Paulo, nesta quarta-feira (16), após ter alta médica. Na sexta (11), o artista de 50 anos sofreu um infarto.

Ao deixar o local, ele divulgou um vídeo nas redes sociais. “Queria agradecer imensamente a Deus, a Cristo, e a também a essa equipe maravilhosa do Hospital São Luiz, que me apoiou com tanto carinho, doutor João, doutor Vitor, que com sua destreza salvou minha vida", afirmou.

Segundo Manieri, a internação ocorreu após uma live. Ele sentiu fortes dores no peito e foi internado no hospital. Na segunda-feira (14), o artista foi submetido a um cateterismo.