Madonna vai dirigir e escrever filme sobre a carreira

A Universal Pictures anunciou, nesta terça-feira (15), que Madonna está escrevendo o roteiro para um filme sobre a sua vida e carreira junto com Diablo Cody, vencedora do Oscar pelo filme "Juno" (2007).

O filme será dirigido pela própria cantora e produzido por Amy Pascal, vencedora de três Oscar por "Adoráveis Mulheres", "The Post" e "Homem Aranha: De Volta ao Lar".

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

"Quero transmitir a incrível jornada na qual embarquei na vida como artista, como cantora, como dançarina, como um ser humano tentando fazer um lugar para mim neste mundo", disse Madonna. "O foco deste filme sempre será a música. A música me faz continuar e a arte me mantém viva. Existem tantas histórias inspiradoras e não contadas, e quem melhor para contá-las do que eu mesma", completou.

A artista estreou no cinema em 1985, no filme "Procura-se Susan Desesperadamente". Ela também já atuou em "Dick Tracy" (1990) e "Liga de Mulheres" (1992), além de ter levado um Oscar de Melhor Atriz por "Evita" (1996).

O filme de Madonna ainda não tem título definido e a data de estreia não foi divulgada.