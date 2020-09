Amazon satiriza atraso em lançamento de Grey’s Anatomy e revolta internet

As 16 temporadas de Grey’s Anatomy deveriam ter sido lançadas ontem (15) na plataforma de streaming Prime Vídeo, da Amazon, mas como visto, não aconteceu.

Na tarde de hoje (16) após serem bombardeados por internautas, a empresa resolveu se pronunciar através de sua conta no Twitter, a mensagem veio junto com uma piada, que ao contrário do que era esperado, resultou em uma imagem negativa para a Amazon:

Quem é fã sabe que #GreysAnatomy sem emoção não é #GreysAnatomy.

Tivemos problemas técnicos, mas em breve estará disponível, pedimos desculpas. PAGE CARDIO! — PrimeVideoBR (@PrimeVideoBR) September 16, 2020

Embora a plataforma tenha alegado problemas técnicos, há quem diga que na verdade esta é uma situação recorrente e que não aconteceu somente com a série médica.

FINALMENTE SE PRONUNCIARAM — Greys Anatomy Brasil (@GreysABrasil) September 16, 2020

Só acredito qdo estiver assistindo na minha tv!!! — Ellen 🏴🇧🇷🏳️‍🌈🏡 (@ellencrist__) September 16, 2020

eu sou uma piada pra você Prime? libera logo pfv 😔✊🏼 — jeyna (@jayne_marquesss) September 16, 2020

Em breve quando ???? Eu estava cancelando minha conta !!!!! — Lilian Fonseca (@Lilianleela) September 16, 2020

Por fim, não há uma previsão divulgada pela Amazon, sobre quando de fato Grey’s Anatomy entrará no catálogo.