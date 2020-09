8 brinquedos e livros para incentivar a curiosidade das crianças por ciência

Nesses tempos em que mais de 11 milhões ou 7% dos brasileiros acreditam que a Terra é plana (pelo menos é o que diz uma pesquisa recente do Instituto Datafolha) que tal investir na educação dos filhos, sobrinhos e até o coleguinhas deles quando precisar dar um presente escolhendo uma opção científica?

Mesmo com os estudos científicos de físicos como Isaac Newton, Kepler e Albert Einstein, mesmo com a ida do homem ao espaço ou mesmo com testes simples que comprovam o formato esférico do planeta, os terraplanistas sustentam que a forma de esfera da Terra é uma mentira sustentada por questões de poder financeiro e hegemônico.

Para você não reforçar esse grupo que não acredita na ciência, que também inclui os movimentos antivacina, os criacionistas, os negacionistas climáticos e os defensores do design inteligente, onde tudo é obra de um ser inteligente superior (produto da providência divina ou de alienígenas), confira as sugestões de brinquedos e livros que vão abrir um mundo de novas visões para as crianças.

1. Telescópio Astronômico CSR – Compre a partir de R$ 299,00



Um telescópio ou luneta astronômica é um instrumento que permite estender a capacidade dos olhos humanos de observar e mensurar objetos longínquos. A invenção do primeiro telescópio astronômico funcional é creditada ao físico italiano Galileu Galilei.

2. Microscópio Vivitar com Ampliação 150X, 450X e 900X – Compre a partir de R$ 159,90



Um mundo até então invisível para as crianças descobrirem. 3 lentes ajustáveis com ampliação de 150x, 450x e 900x. Possui lâmpada para iluminação da lâmina. Foco ajustável e braço deslizante. Inclui 3 lâminas de observação, 3 coberturas plásticas circulares e 3 etiquetas identificadoras.

3. Jogo Lab 80 Brinquedos Estrela – Compre a partir de R$ 162,99



A crianças vai ser tornar um verdadeiro cientista com o Lab 80. Siga as instruções, misture as substâncias e faça as mais impressionantes experiências. Não recomendado para crianças menores de 10 anos. Para uso sob supervisão de um adulto.

4. Ciência da Levitação – Compre a partir de R$ 159,90



Faça um lápis flutuar no ar, construa um transportador pessoal usando o princípio do trem maglev, construa uma escultura de metal que desafia a gravidade, uma máquina de movimento aleatório que oscila de forma imprevisível.

5. Ciência do Clima – Compre a partir de R$ 109,90



Vem com várias experiências relacionadas ao clima e meio ambiente. Aprenda brincando e se divertindo. Faça experimentos com eletricidade estática que produz os raios. Faça nuvens na palma da sua mão. Construa um modelo de ciclo de água. Entenda as correntes de ar que produzem o vento. Estude o efeito estufa e a chuva ácida.

LIVROS:

6. Distraído, por Eduardo Ferrari



Que tal incluir na lista um livro que aborda o dia a dia das crianças com TDAH, mas que também mostra suas curiosidades e até fala sobre ciência com experiências incluídas dentro da história para as crianças aprender sem perceber? Distraído é a continuação do livro Elétrico com o personagem Bernardo. Compre a partir de R$ 33,92.

7. Almanaque do Manual do Mundo Mini, por Mariana Fulfaro e Iberê Thenório



Dos criadores do canal Manual do Mundo, maior canal de Ciência e Tecnologia em língua portuguesa do planeta, que possui mais de 14 milhões de inscritos no YouTube. Ao longo de 12 anos, eles publicaram mais de 1.500 vídeos. Compre a partir de R$ 29,90.

8. Física: de pai para filho, por Geraldo Fulgêncio



Este livro é uma conversa entre pai e filho, em que a Física do dia a dia flui com naturalidade. Aqui se fala em micro-ondas, geladeira, freezer, televisão, óculos, miopia, lareira, submarino, fusível, disjuntor, lâmpada, transformador, aquário, peixes, piscina, mergulhador, cinema, fotografia, chuveiro, panela de pressão, arroz solto, navios, automóveis, motores, aviões, icebergs, marés, som, eco, cantor, Roberto Carlos, raios, trovões, Pavarotti, relâmpago, terremotos, tsunamis e até Frank Sinatra. Compre a partir de R$ 25,00.

