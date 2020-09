6 filmes estrelados por Jim Carrey para ver na Amazon Prime Video

James Eugene Carrey, vulgo Jim Carrey, é um dos atores mais adorados do mundo. Apesar de ser mais conhecido pelos papéis cômicos que interpretou durante a carreira, o canadense de Ontário também se destacou em produções mais sérias.

Preparamos uma lista com 6 filmes estrelados por Jim Carrey que estão disponíveis na Amazon Prime. Vamos ver quais são?

Ace Ventura: um detetive diferente (1994)

Distribuição / Warner Bros.

Um detetive especializado em animais sai em busca de um golfinho. O animal desaparecido era o mascote dos Miami Dolphins, time de futebol americano do estado da Flórida. A cena em que o atrapalhado detetive invade um show da banda de death metal Cannibal Corpse já vale o filme.

O Máskara (1994)

Distribuição / New Line Cinema

O funcionário do banco Stanley Ipkiss se transforma em um super-herói maníaco ao usar uma máscara misteriosa. Baseada em uma história em quadrinhos, a comédia rendeu a Jim Carrey uma indicação ao Globo de Ouro.

O Grinch (2000)

Distribuição / Universal Pictures

Jim Carrey está irreconhecível no papel do Grinch, uma criatura verde e vingativa que deseja estragar o Natal de todos os moradores da cidade fictícia de Whoville. Aliás, o filme ganhou o Oscar de Melhor Maquiagem;

Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (2004)

Reprodução / Universal Studios

Quando seu relacionamento azeda, um casal é submetido a um procedimento médico para que um apague o outro de suas memórias.

Vencedora do Oscar de Melhor Roteiro, objeto de culto entre os cinéfilos e considerado por muitos críticos como um dos melhores filmes do séc. XXI, essa ficção científica dirigida pelo francês Michel Gondry talvez seja o filme mais importante – do ponto de vista artístico – na carreira de Jim Carrey, que forma um casal inesquecível ao lado de Kate Winslet (Titanic).

O Golpista do ano (2010)

Reprodução / Roadside Attractions

Enquanto está encarcerado, o policial corrupto Russel (Jim Carrey) se apaixona por seu companheiro de cela, Phillip Morris (Ewan McGregor). O brasileiro Rodrigo Santoro também é uma das estrelas dessa comédia de humor negro baseada, que foi baseada em fatos reais.

Debi & Lóide 2 (2014)

Reprodução / Universal Pictures

A continuação de uma das maiores comédias dos anos 90 promoveu o reencontro entre a dupla de amigos Debi (Jeff Daniels) e Lóide (Jim Carrey).