Os 7 de Chicago conta história de notório julgamento nos EUA; veja trailer da Netflix

A Netflix liberou nesta terça-feira (15) a data de estreia e o trailer de "Os 7 de Chicago", drama escrito e dirigido por Aaron Sorkin e um dos títulos mais aguardados entre os originais da plataforma em 2020.

Ambientado em 1968, ano de muitos movimentos sociais, mostra as seletivas do Partido Democrata para um candidato às eleições presidenciais depois que Lyndon B. Johnson anunciou que não tentaria a reeleição.

Um protesto, que começou de maneira pacífica na Convenção Nacional do Partido Democrata acabou em violento confronto com a Guarda Nacional e seus organizadores foram acusados de conspiração. O julgamento desses sete personagens, entre os quais Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden e Bobby Seale, é considerado um dos mais notórios da história do país.

O elenco conta com Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Eddie Redmayne e Yahya Abdul-Mateen II.

A estreia está marcada para 16 de outubro.