O final de 'Chaves' que não foi ao ar após conselho de psicóloga que achou os acontecimentos devastadores

Talvez você não saiba, mas “Chaves”, o programa mexicano que se despediu da TV brasileira após conquistar muitos espectadores, nunca teve um final gravado. No entanto, Roberto Gómez Bolaños, criador e protagonista da produção, tinha uma ideia muito trágica para despedir a vizinhança.

De acordo com o portal Mega Notícias, Bolaños chegou a planejar que Chaves terminaria morto por um carro tentando salvar uma criança e, embora as cenas da criança morta não fossem gravadas, os personagens da vizinhança chorariam e se despediriam despedindo do menino.

Por mais que desejasse passar uma mensagem de amor e nobreza, Graciela Gómez Fernández, filha do produtor e psicóloga, foi quem convenceu o pai de que esse final geraria um efeito devastador entre os espectadores, principalmente nas crianças.