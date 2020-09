Netflix gasta 30 milhões de dólares em projeto secreto com criador de série famosa da HBO

A Netflix mais uma vez mostrou que não está de brincadeira e pretende ultrapassar seus concorrentes. O streaming agora gastou US $ 30 milhões nos direitos de “Malcolm & Marie”, filme rodado em segredo no final do confinamento devido à pandemia de covid-19.

Protagonizado por Zendaya e John David Washington, a direção do drama é assumida por Sam Levinson, que também criou a série “Euphoria” da HBO.

De acordo com a Deadline, a trama contará a volta ao lar de um cineasta (Washington) com sua namorada (Zendaya), após uma turnê mundial.

Quando as filmagens começaram, não mais do que 12 pessoas estavam no set ao mesmo tempo e os membros do elenco arranjaram seus próprios figurinos e microfones, reduzindo o contato o máximo possível. Além disso, a temperatura era medida no início e no final de cada dia e tudo era desinfetado diariamente.