Morre Al Kasha, compositor ganhador do Oscar por 'O Destino de Poseidon' e 'Inferno na Torre'

Morreu na última segunda-feira (14), em Los Angeles, o compositor americano Al Kasha. A causa da morte do músico, que tinha 83 anos, não foi revelada, segundo informações da revista Variety.

Kasha angariou dois Oscar nos anos 1970, por músicas originais na trilhas sonoras de "O Destino de Poseidon" (1971) e "Inferno na Torre" (1974).

"The Morning After" e "We May Never Love Like This Again", ambas interpretadas por Maureen McGovern, marcaram a época.

Veja abaixo o momento em que ele é anunciado como ganhador, ao lado de Joel Hirschhorn, parceiro frequente, morto há 15 anos.

Ainda nos anos 1970, foi indicado por canção oroginal e melhor trilha sonora pelo trabalho na animação "Meu Amigo o Dragão (1977), da Disney.