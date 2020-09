J.K. Rowling recebe críticas por transfobia em novo livro

O livro que J.K. Rowling lança nesta terça-feira (15), no Reino Unido, está sendo apontado como uma obra transfóbica. Em "Troubled Blood", a autora da saga de Harry Potter, retrata a história de um assassino em série que se veste como mulher para matar mulheres cis. O caso é investigado pelo detetive Cormoran Strike, no quinto livro sob o pseudônimo de Robert Galbralth.

No fim do ano passado, a escritora gerou polêmica ao defender Maya Forstater, uma pesquisadora britânica que perdeu o emprego em uma instituição sem fins lucrativos após ter dito que transgêneros não poderiam mudar de sexo biológico. "Vista-se como quiser. Chame a si mesmo como quiser. Durma com qualquer adulto que consinta. Viva sua melhor vida em paz e segurança. Mas forçar mulheres a deixarem seus empregos por afirmarem que o sexo é real?", escreveu J.K. Rowling na ocasião.

Com o lançamento do livro nesta terça, alguns críticos foram incisivos, como Jake Kerridge, em The Telegraph: "me pergunto o que os críticos da posição de Rowling sobre questões trans vão achar de um livro cuja moral parece ser: nunca confie em um homem de saias".

Kelly Lawler, do USA Today, declarou: "A intensidade e crueldade das declarações de Rowling me chocaram. O debate sobre se é possível separar a arte do artista ressurge toda vez que uma celebridade faz ou diz algo errado".

Nas redes sociais, a hashtag #RIPJKRowling ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta segunda-feira (14). No Brasil, os internautas ficaram decepcionados.

"Eu admiro muito os fãs de Harry Potter. Eu jamais iria conseguir separar a obra da monstra criadora. Força, guerreiros", escreveu um. "Sério, JKRowling? 'Nunca confie em um homem de vestido'? Ser transfóbica já é péssimo agora escrever um livro assim é fora do limite", comentou outra internauta.

Na minha humilde opinião, J.K. que escreveu Harry Potter morreu. E colocaram uma falsa J.K.Rowling no lugar. Gosto muito de Harry Potter, aprendi muitas coisas e tenho muitos amigos(a) por conta desse universo.#RIPJKRowling pic.twitter.com/vhHDUMvoVC — Juan Castro (@juancastroos) September 14, 2020