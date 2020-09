Chris Hemsworth 'invade' jornal ao vivo e apresenta previsão do tempo

Chris Hemsworth, o intérprete do super-herói Thor nos filmes da Marvel, invadiu a transmissão ao vivo do jornal "The Today Show", na Austrália, e surpreendeu os telespectadores.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Com nova HQ do Super-Choque, DC publicará histórias abordando questões raciais

Pesquisa explica o motivo pelo qual a propagação de covid-19 pode ter reduzido em SP

No vídeo divulgado nas redes sociais, a jornalista Lauren Phillips está prestes a apresentar a previsão do tempo quando Hemsworth se aproxima, pega o microfone e começa a dizer como estará a temperatura nos próximos dias. Os apresentadores do jornal, Richard Wilkins e Rebecca Madern, ficam chocados com a aparição do ator.

Os dois ainda fazem brincadeiras e saem da transmissão dando risadas. "Nós tivemos uma ajuda com o clima do final de semana com o próprio Deus do Trovão, Chris Hemsworth!", escreveu o The Today Show nas redes sociais. Assista: