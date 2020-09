Chris Evans envia mensagem aos fãs após postar fotos íntimas sem querer no Instagram

Um dos assuntos que mais movimentou as redes sociais durante o fim de semana foram as fotos íntimas que Chris Evans acabou publicando sem querer no Instagram. No entanto, o ator resolveu usar o vazamento dos “nudes” para uma boa causa.

“Agora que tenho sua atenção!! VOTE no dia 3 de novembro!!”, comunicou no Twitter. Evans é opositor do atual governo Trump e seu colega de sete dos “Vingadores”, Mark Ruffalo, também alfinetou o presidente ao “consolar” o amigo.

Reprodução / Twitter

"Irmão, enquanto Trump estiver no cargo, não há NADA que você possa fazer para se envergonhar", brincou em um tweet.