As 50 melhores séries de todos os tempos, segundo o IMDB

O Internet Movie Database, ou simplesmente IMDB, é uma base de dados online sobre filmes e séries. Fundada em 1990 e atualmente pertencente à Amazon, o site possui mais de 83 milhões de usuários inscritos.

E são justamente esses usuários inscritos que podem dar notas de 0 a 10 aos títulos assistidos, que geram automaticamente rankings. E na categoria TV, quais seriam os títulos melhor avaliados? Confira abaixo a lista dos 50 primeiros, com o nome e a nota média recebida pelos usuários.

OBS: Quando as notas são iguais, o critério de desempate é o número de avaliações. Algumas séries populares no Brasil estão grafadas em negrito.

1) Planeta Terra II (9,5)

2) Planeta Terra (9,4)

3) Irmãos de Guerra (9,4)

4) Breaking Bad (9,4)

5) Chernobyl (9,4)

6) A Escuta (9,3)

7) Planeta Azul II (9,3)

8) Nosso Planeta (9,2)

9) Cosmos: Uma Odisseia no Espaço-Tempo (9,2)

10) Cosmos (9,2)

11) Game of Thrones (9,2)

12) Avatar: A Lenda de Aang (9,2)

13) Rick e Morty (9,2)

14) Família Soprano (9,2)

15) Arremesso Final (9,2)

16) O Mundo em Guerra (9,1)

17) Vida (9,1)

18) Fullmetal Alchemist (9,1)

19) The Vietnam War (9,1)

20) Sherlock (9,0)

21) Além da Imaginação (9,0)

22) Planeta Humano (9,0)

23) Sahsiyet (9,0)

24) The Beatles Anthology (9,0)

25) Planeta Azul (9,0)

26) Batman: a Série Animada (9,0)

27) Planeta Gelado (9,0)

28) Firefly (9,0)

29) Decálogo (8,9)

30) True Detective (8,9)

31) The Civil War (8,9)

32) Death Note: Notas da Morte (8,9)

33) Redescobrindo a Segunda Guerra (8,9)

34) Fargo (8,9)

35) Cowboy Bebop (8,9)

36) África (8,9)

37) Olhos que Condenam (8,9)

38) Last Week Tonight with John Oliver (8,9)

39) Hunter X Hunter (8,9)

40) TVF Pitchers (8,9)

41) Only Fools and Horses…. (8,8)

42) The Office (8,8)

43) Friends (8,8)

44) Ramayan (8,8)

45) Das Boot (8,8)

46) Gravity Falls: Um Verão de Mistérios (8,8)

47) Monty Python's Flying Circus (8,8)

48) Seinfeld (8,8)

49) Orgulho e Preconceito (8,8)

50) Black Mirror (8,8)

Gostou? Então veja a lista completa com os 250 primeiros aqui.