Vendas de disco de vinil ultrapassam a de CDs nos Estados Unidos

Pela primeira vez desde a década de 80, as vendas de discos de vinil ultrapassaram as vendas de CDs nos Estados Unidos, de acordo com relatório da Recording Industry Association of America.

No primeiro semestre de 2020, as vendas de vinil representaram US$ 231 milhões, um crescimento de 4% em relação ao ano anterior, enquanto os CDs faturaram US$ 129,9 milhões, queda de 48%.

Os novos formatos de mídia haviam tornado o vinil obsoleto e muitos diziam que a mídia estava com dias contados, mas desde 2005 as vendas de vinil vem crescendo continuamente.

A venda de música por streaming também está em alta. Registrou crescimento de 12% no semestre, faturando US$ 4,8 bilhões. (Com Tucson.com)