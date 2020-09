‘Ratched’, ‘Supergirl’, ‘Jurassic World’ e mais 30 lançamentos da Netflix nesta semana

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu (já) extenso catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix nesta semana

Disponíveis a partir de segunda-feira (14)

Na Batida de Lara

Sem Maturidade para Isso (1ª temporada)

Disponíveis a partir de terça-feira (15)

A Colheita da Fé

A Encantadora de Coalas

Contornando a Morte

Corajosos

Honra ao Mérito

Inhotim

Justin Bieber — Never Say Never

Michael McIntyre — Showman

Na Rota do Taco (2ª temporada)

Pânico em Alto Mar

Quarto de Guerra

Disponíveis a partir de quarta-feira (16)

Baby (3ª temporada)

Challenger — Voo Final

Criminal — Reino Unido (2ª temporada)

Dr. Jason Leong — Hashtag Abençoado

MeatEater (1ª parte da 9ª temporada)

Nas Montanhas da Coruja (2ª temporada)

O Diabo de Cada Dia

Remédio Amargo

Vem Cantar! Estados Unidos

Disponíveis a partir de quinta-feira (17)

100 Días para Enamorarnos

A Penúltima Palavra (1ª temporada)

Dragon’s Dogma

GIMS — Ícone do Rap

Disponíveis a partir de sexta-feira (18)

AA do Amor

Campeões do Barbecue

Dolly Kitty e as Estrelas

Jurassic World — Acampamento Jurássico (1ª temporada)

O Homem, a Esposa e o Gângster — O Retorno

O Pequeno Poderoso Bheem (3ª temporada)

Ratched (1ª temporada)

Disponível a partir de sábado (19)