Maurício Manieri sofre infarto e passa por cateterismo

O cantor Maurício Manieri foi internado na última sexta-feira (11) após sofrer um infarto. Nesta segunda (14), ele passou por um cateterismo. Horas depois, sua mulher, Iza Stein, tranquilizou os seguidores no Instagram.

"Gostaria de agradecer todas as mensagens de carinho com o Mau. As orações são muito bem vindas nesse momento, farão toda diferença em sua recuperação . Foi um grande susto, podemos considerar um milagre ele estar entre nós hoje… Ele é guerreiro e em breve estará de volta! Agradeço a toda equipe do hospital que está cuidando dele com tanto esmero e profissionalismo", diz a mensagem.

A empresa Opus Entretenimento informou que Manieri sentiu fortes dores no peito após uma transmissão ao vivo, e precisou ser "levado às pressas" para um hospital na Grande São Paulo, no qual segue internado.

O cateterismo, procedimento que pode ser feito tanto para diagnosticar problemas cardíacos quanto para desobstruir vasos sanguíneos, foi realizado nesta manhã. "O procedimento foi bem-sucedido, o cantor passa bem e está na UTI para acompanhamento", informou a assessoria.

Ranieri completou 50 anos de idade na última quinta-feira, 10, e agradeceu os fãs pelas mensagens na data com uma publicação no Instagram. Ele tem um filho, Marco, e a assessoria informou que a família do cantor agradeceu às mensagens e manifestações de carinho que receberam.