Grey’s Anatomy: Verdade! Quem é personagem que desapareceu da série e ninguém notou?

Embora a maioria das tramas de Grey’s Anatomy sejam bem desenvolvidas, algumas acontecem com uma alta velocidade e nem notamos as alterações.

Mas e quando esses câmbios acontecem no elenco? Você seria capaz de precisar algum personagem que saiu da série anteriormente e que talvez tenha notado só agora? Ou você continua na curiosidade por saber quem é?

Sem mais delongas, temos quase certeza que você nem notou a saída de Joe (interpretado por Steven Bailey), certo? O dono do bar mais famoso da série!

Se você não recorda, Steven fez parte do elenco como personagem fixo até a 7ª temporada. Afinal, quem não lembra a cena clássica de Cristina trabalhando em seu bar?

De acordo com o site Minuto MX, o ator revelou ao TV Guide que não planejava sair da série e que inclusive esperava mais do seu personagem. “Não viram valor suficiente no meu personagem para continuar. Foi uma dessas coisas que, depois de fazer tantos episódios, eu esperava um pouco mais e eles não quiseram”, finaliza.

A produtora de Grey’s Anatomy, Krista Vernoff, disse que eles têm consciência de que os fãs esperavam mais do personagem, mas que ele foi eternizado através de seu bar, sucesso até hoje.

E você, sente falta do Joe?