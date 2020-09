Drive-in macabro: 'FestEvil' apresenta terror realista

Você possivelmente já ouviu falar no cinema drive-in, em que se assiste ao filme dentro do carro, com o áudio transmitido através de uma frequência de rádio FM. Muito popular nos anos 50 e 60 (principalmente em encontros românticos), esse tipo de cinema andava meio esquecido. Entretanto, a pandemia de coronavírus fez com que renascesse das cinzas.

Agora, uma empresa britânica resolveu elevar o drive-in a um outro patamar de realismo. Criado para os fãs de filmes terror, o FestEvil (ou ‘festival do mal’, em português) permite que as pessoas vejam recriações em live-action de cenas de clássicos do gênero.

Segundo o Manchester Evening News, os carros devem andar em baixa velocidade e parar nos pontos sinalizados. Do escuro, surgirão zumbis, espíritos malígnos, psicopatas e outros personagens aterrorizantes do universo do horror.

A produtora do evento noturno afirma que o espetáculo, que tem uma duração aproximada de 30 minutos, é bastante realista e deixará os carros cobertos de ‘sangue’. Entretanto, fazem uma advertência: a atração não é recomendada para cardíacos.