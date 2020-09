Ator de 'Cara Gente Branca' deixa elenco da série alegando racismo

O Jeremy Tardy, que interpreta Rashid na série "Cara Gente Branca", da Netflix, afirmou que não estará presente na última temporada da série após acusar produtores de racismo.

"Infelizmente, não estarei em 'Cara Gente Branca', da Netflix, para sua 4ª e última temporada por conta da minha experiência com a Lionsgate e suas práticas de discriminação racial", o ator declarou em postagens no Twitter.

Segundo Tardy, ele foi convidado para participar de alguns episódios e não gostou do acordo. Enviou então uma contra-proposta, que não foi aceita sob alegação de que a primeira oferta era "a última e a melhor [que a produtora poderia oferecer].

Ator interpretava Rashid / Vivien Killilea/Getty Images for SCAD aTVfest 2020

No entanto, colegas brancos conseguiram melhores salários para a participação, segundo disse Tardy.

"Minha equipe questionou a Lionsgate e os produtores mantiveram sua posição de que o ator branco estava apto a negociar enquanto eu não estava – independentemente dos meus créditos e experiência. Com essa informação, seis membros recorrentes do elenco, junto comigo, saíram juntos na segunda-feira, 30 de agosto", escreveu.

Em nota enviada ao site Entertainment Weekly, a Lionsgate se posicionou alegando que a saída do ator se tratou "puramente de uma negociação financeira sobre os termos do acordo."

"A Lionsgate é comprometida ao tratamento igualitário a todos os talentos independente de raça, gênero, idade ou orientação sexual", prosseguiu a empresa em outro momento. Segundo o site, a Netflix optou por não comentar o caso.