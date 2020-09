Assista: Impactante! Passarinho é devorado por tarântula gigante

Um vídeo recentemente divulgado no YouTube e redes sociais registram um momento impressionante, uma tarântula gigante comendo um passarinho segurando-o pelo ar.

Nas imagens é possível ver o animal sendo “devorado” pela aranha, com as patinhas balançando, conforme o movimento feito pela tarântula.

De acordo com o site Sputnik, com base em informações do especialista do Museu de História Nacional da Alemanha, Jason Dunlop, as tarântulas não comem pássaros, mas ao que se pode notar, as coisas não funcionam bem assim.

O site explica ainda que as aranhas-macaco se alimentam de invertebrados e vertebrados, como sapos e lagartos, por suas características predadoras ativas.

Ficou curioso e quer conferir como foi o momento? Assista o baixo o vídeo divulgado em um canal do YouTube: