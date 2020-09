MAM SP lança curso online sobre Tropicalismo com autora Ana de Oliveira

Autora do livro "Tropicália ou Panis et Circensis", a pesquisadora Ana de Oliveira ministra a partir de 18 de setembro o curso online "Tropicalismo: História Arrebatadora e Estética Libertária". São quatro encontros semanais, oferecidos pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

No programa, o movimento de contracultura deflagrado nos anos 1960 é contextualizado e analisado, incluindo trechos de entrevista que Ana realizou com Caetano Veloso e Gilberto Gil, dos dois principais nomes do movimento.

O curso será oferecido até 9 de outubro, sempre das 19h às 20h20. O investimento é R$ 400 e pode ser pago em até duas parcelas. As inscrições podem ser feitas neste link.

Inscrições no site do MAM:

Programa

Aula 1. A MANHÃ TROPICAL SE INICIA

Movimento revolucionário em comportamento e linguagem

O cenário de gestação de uma contracultura tropicalista

As primeiras inquietações tropicalistas

A explosão no III Festival de Música Popular Brasileira – Record/1967

Aula 2. DIREITO DE NASCER E MORRER DO TROPICALISMO

Escândalos e polêmicas: programas de televisão, shows, debates

Vaias e provocações no III Festival Internacional da Canção – Globo/1968

O programa "Divino Maravilhoso" – Tupi/1968

A prisão e o exílio de Caetano Veloso e Gilberto Gil

O diálogo do Tropicalismo com diferentes campos artísticos: artes visuais, cinema, teatro e poesia concreta

Aula 3. TROPICÁLIA OU PANIS ET CIRCENCIS

O disco-manifesto

Crítica e afeto na experiência tropicalista

Aula 4. DAI-NOS A GRAÇA E A BALBÚRDIA DIVINAS

Eucaristia e batucajé: cristianismo e paganismo na música tropicalista

O pop e o ancestral: justaposição de imagens contrastantes na produção estética tropicalista