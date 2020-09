Metal e tijolo: máscaras de materiais inusitados compõem exposição na Itália

Com máscaras dos mais diversos tipos, foi inaugurada na última semana a mostra "Respiro da Arte", no Palazzo Ducale, em Gênova, na Itália, para propor uma reflexão sobre o mundo pós-pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

As peças ficarão expostas até o dia 13 de setembro e incluem peças feitas com metal, com descartes industriais e até tijolos.

TIZIANA CERA ROSCO

Just pray to breathe

–

bende, gesso, filo CONCEPT

Just pray to breathe.

“prega solo per respirare”… Posted by Il Respiro dell'Arte on Friday, July 24, 2020

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A exposição em Gênova é a primeira etapa do projeto "para dar testemunho do difícil momento que o mundo está atravessando", e deverá seguir para Alemanha, Países Baixos e Suíça, conforme explica a curadora Virginia Monteverde.

ANGELO PRETOLANI

Rebus – Sotto il selciato c'è la spiaggia

–

Foglie di alloro dorate su mascherina protettiva non… Posted by Il Respiro dell'Arte on Saturday, July 25, 2020

"As máscaras viraram uma forma de arte e se transformaram, e a nossa mostra quer ser testemunha desse período, que esperamos, seja apenas uma recordação em breve. As obras são muito diversificadas, visto que todos os artistas estavam fechados em casa por causa do lockdown e os materiais usados eram aqueles que estavam à disposição", acrescenta.

O projeto ainda tem ainda uma seção dedicada à poesia e outra à dança, com artistas de diversos países.