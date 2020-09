Universidade Federal de São Carlos abre feira virtual de livros

Em meio à pandemia da covid-19, a editora da Universidade Federal de São Carlos abriu a 1ª Feira Virtual de Livros, com descontos que começam em 20%. O evento vai até domingo (13).

Participam da feira virtual de livros 21 editoras: EdUFSCar, Vozes, Unesp, Blucher, Companhia das Letras, Zahar, L&PM, Martin Claret, Paco Editorial, Girassol, Ciranda Cultural, Aletria, Cortez, Editora 34, Expressão Popular, Summus, Record, Rocco, Universo dos Livros, Boitempo e Senac.





A feira está disponível no site da EdUFSCar. As pessoas interessadas deverão clicar no banner da feira e, em seguida, visitar as editoras participantes. As compras acima de R$ 50 terão frete gratuito.