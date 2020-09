Dois filmes inspiradores para ver na Netflix

Existem filmes que nos dão vontade de mudar o mundo. Principalmente quando são baseados em fatos reais.

Atualmente é possível encontrar dois grandes exemplos disso na Netflix: ‘Gandhi’, sobre o líder do movimento de independência da Índia, e ‘A Teoria de Tudo’, sobre o físico e cosmólogo inglês Stephen Hawking.

Lançado em 1982, ‘Gandhi’ recebeu 11 indicações ao Oscar, saindo vitorioso em 8 em categorias, incluindo a de Melhor Filme. O longa-metragem de mais de 3 horas de duração conta a vida do advogado indiano Mahatma Gandhi a partir de 1893, quando policiais o jogam para fora de um trem por ele estar ocupando um compartimento exclusivo para brancos, e termina com seu assassinato, em 1948.

O filme mostra o lado político de Gandhi, que enfrentou – sem armas – o domínio britânico na Índia, tornando-se um símbolo internacional do pacifismo e da compreensão.

Por sua vez, ‘A Teoria de Tudo’ conta a vida do até então estudante de astrofísica Stephen Hawking, que se apaixona pela estudante de literatura Jane Wilde na Universidade de Oxford, onde ambos estavam matriculados. Pouco tempo depois, Hawkings começa a apresentar os primeiros sintomas da Esclerose Lateral Amiotrófica, doença que o impossibilita de andar, de escrever e até mesmo de falar.

Entretanto, mesmo com as sérias limitações que o destino lhe impôs, Hawkings continuou – com a ajuda de Jane – produzindo seus estudos sobre o universo, tornando-se um dos maiores físicos de seu tempo.