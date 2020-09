Criança Esperança deste ano só terá doação de empresas

O Criança Esperança chega à 35ª edição com uma novidade: em ano de pandemia, as pessoas não vão precisar doar em dinheiro para os 111 projetos escolhidos pela UNESCO para receberem suporte.

Os recursos virão de empresas, que comprarão cotas de patrocínio para a campanha. Este ano, o show será realizado no dia 28 de setembro, com apresentação de Fátima Bernardes, Luis Roberto, Tiago Leifert, Jessica Ellen, Luciano Huck e Maju Coutinho.

As atrações serão remotas. Os artistas da Globo vão estar à distância no Mesão da Esperança, cada um em suas casas, assim como a música.