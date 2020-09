Terror: 3 clássicos absolutos do gênero para ver na Amazon Prime

Hellraiser: renascido do Inferno (1987)

Em uma viagem ao Marrocos, o criminoso Frank compra um cubo mágico capaz de abrir uma passagem para um reino de prazer sexual inimaginável. Entretanto, em troca de todo esse prazer, o cubo vai exigir a alma de seu usuário. Essa relação entre prazer e dor faz com que muitos associem o filme ao universo sadomasoquista.

Dirigido por Clive Barker, ‘Hellraiser’, foi eleito pela revista Melody Maker como o melhor filme de terror já feito no Reino Unido e ganhou nada menos que 8 continuações.

Halloween: a noite do terror (1978)

Reprodução / Compass International Pictures

Noite de Halloween. Uma pequena cidade dos Estados Unidos. Fantasiado de palhaço, um garoto de 6 anos assassina a sua irmã mais velha com uma enorme faca de cozinha. Quinze anos depois, ele escapa do hospício onde estava internado e volta a assombrar a cidadezinha.

O slasher dirigido pelo mestre John Carpenter é um dos filmes de terror mais cultuados de todos os tempos e influenciou toda uma nova geração de diretores fascinados pelo gênero.

Ringu: o chamado (1997)

Reprodução / Toho

Você assiste uma fita de vídeo estranha. O telefone da sua casa toca. Uma voz arrepiante te avisa: “sete dias.” E sete dias depois você está morto.

Esse clássico do horror japonês, que deixa muito gente sem conseguir dormir, inspirou o remake americano homônimo, com Naomi Watts no papel da repórter Rachel Keller.