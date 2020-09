Harry Styles atuará em novo filme de Olivia Wilde

Após sua estreia em "Dunkirk", Harry Styles voltará a atuar no filme "Don't Worry Darling", dirigido por Olivia Wilde.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O ator Shia LaBeouf tinha sido a primeira escolha para o papel, mas desistiu devido a conflitos de agenda, dando lugar ao cantor Harry Styles.

O filme será produzido pela New Line, com roteiro original de Shane e Carey Van Dyke reescrito por Katie Silberman. O elenco também conta com Chris Pine e Florence Pugh. Ainda não há detalhes sobre a sinopse do longa e nem sobre a data de estreia.