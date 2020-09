Glenda Kozlowski assina contrato com a Band para apresentar o novo 'Show do Esporte'

Glenda Kozlowski é a mais nova contratada da Band. A jornalista chega para reforçar ainda mais o time esportivo da emissora e apresentar o Show do Esporte ao lado de Elia Júnior. Grande sucesso dos anos 1980, 1990 e 2000, o programa voltará à grade de programação a partir do dia 20.

Nesta sexta-feira (11), ela esteve na sede da Band em São Paulo para assinar o contrato. “Já apareci na tela da Band como atleta, e ser contratada para apresentar o Show do Esporte é uma honra. O esporte está passando por um momento de muitas mudanças, então o que mais me seduziu para aceitar o convite foi o espaço que vamos ganhar na TV aberta para falar sobre todas as modalidades”, explica

Elia também se mostrou entusiasmado em retomar o comando da atração. “Fizemos muito sucesso nas décadas de 1980, 1990 e 2000. Foi uma trajetória marcante, mas gosto de olhar para frente. Estou com uma expectativa muito positiva de que a gente possa fazer um programa moderno e repleto de notícias relevantes. A Band tem o DNA do esporte. Dividir o trabalho com Glenda será incrível porque ela é uma apresentadora que tem muita história, tradição e qualidade para ocupar este posto”, afirma.

O Show do Esporte reunirá o melhor de todas as modalidades esportivas ao longo de quase 12 horas de transmissão. No ar aos domingos, das 10h às 21h30, a nova atração exibirá jogos do Campeonato Italiano (13h), do Brasileirão Feminino (16h) e do Brasileiro Masculino Sub-20 (19h30).

A Band tem investido cada vez mais em sua programação esportiva. A emissora começou a exibir jogos do Campeonato Russo de futebol no mês passado e nesta semana adquiriu os direitos de transmissão de outro importante torneio, a Séria A do Campeonato Italiano de futebol. Serão dois jogos por rodada, aos sábados e domingos.

Aos sábados, o público também acompanha o Campeonato Russo (10h), o Campeonato Italiano (13h), a Série C do Campeonato Brasileiro de futebol para as emissoras do Norte e do Nordeste (17h) e as lutas do SFT (23h45). E no dia 30, às 21h30, vai ao ar ao vivo a primeira partida das finais da NBA.