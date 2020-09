'The Walking Dead' vai acabar após 11ª temporada em 2022

"The Walking Dead", série que retrata um mundo apocalíptico repleto de zumbis, vai acabar na 11ª temporada, anunciou o canal AMC, responsável pela produção da obra, nesta quarta-feira (9).

Segundo comunicado divulgado a sites como o Hollywood Reporter e replicados no Twitter oficial da série, a próxima temporada terá 24 episódios, oito a mais que os tradicionais 16, que devem ir ao ar entre 2021 e 2022. Além disso, ainda há seis episódios inéditos da 10ª temporada a serem exibidos.

Um spin-off envolvendo os personagens Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride) está nos planos para 2023. Após receber boas críticas em sua 10ª temporada, a continuidade da série precisou ser adiada por conta da pandemia do novo coronavírus.

This is their beginning. Join the journey on October 4th. #TWDWorldBeyond. pic.twitter.com/VxdNkWGaRp

— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) September 6, 2020