‘Um Maluco no Pedaço’: Trintona, série envelheceu muito bem como ícone dos anos 1990

Não parece que faz tanto tempo. Há exatos 30 anos nesta quinta-feira (10), era exibido o primeiro episódio de “Um Maluco no Pedaço”, série protagonizada por Will Smith que conquistou um lugar especial na cultura pop – e nos nossos corações. Produzida pelo canal norte-americano NBC, ela continuou por seis temporadas, até 1996.

A sitcom começa com Will, que na trama tem o mesmo nome, sendo mandado pela mãe para morar com seus tios ricos Phill e Vivian Banks, no bairro nobre de Bel Air, em Los Angeles. Na mansão, ele também vive com os primos pertencentes a uma realidade muito diferente: Carlton, Hilary e Ashley.

É justamente o choque entre a origem do malandrão de rua Will e seu jeito descolado com o mundo dos ricaços que cria uma série de situações cômicas. Temas sérios como racismo, violência policial, abandono parental e as diferenças estridentes das classes sociais também são abordados com leveza.

A cultura urbana dos anos 90 está em peso, com direito a abertura de hip hop cantada pelo próprio Will e looks coloridíssimos dele, seu amigo Jazz e também Hilary.

Foi só no ano de 2000, porém, que a sitcom chegou ao Brasil, sendo exibida pelo SBT. Mesmo com o atraso na exibição, a série foi um sucesso, marcando e influenciando uma geração.

PERSONAGENS

Geoffrey

(Joseph Marcell)

Mordomo da casa, busca acalmar seu patrão e é cheio de conselhos, sendo até inconveniente por invadir assuntos particulares. Ele é o guardião da casa na ausência de Phill e Vivian

Hilary

(Karyn Parsons)

Filha mais velha e muito mimada. É bastante extravagante e gosta de ostentar, inclusive nas roupas. Mesmo sendo a primogênita, continua sendo pouco responsável e madura

Ashley

(Tatyana Ali)

A mais protegida do pai, é a adolescente rebelde, que adora encher o saco do primo Will e do irmão. Ao longo das temporadas, acompanhamos seu crescimento – ela tenta ser cantora, modelo, mas acaba indo estudar atuação

Jazz

(Jeffrey Townes)

Amigo de Will, cujo comportamento desleixado casa muito bem com o do protagonista. Suas visitas não são muito agradáveis, já que sempre causa uma baguncinha. Tio Phill já chegou a jogá-lo pela janela em uma cena marcante da série

Vivian

(Jane Hubert e Daphne Reid)

Uma séria professora e mãe. É o ponto de equilíbrio da família, sempre controlando e buscando a paz na casa. A atriz mudou depois da terceira temporada por conta de atritos de Will Smith com Jane Hubert, que foi substituída por Daphne Etta Maxwell Reid

Carlton

(Alfonso Ribeiro)

Filho do meio, o mauricinho gosta de cuidar da sua reputação. Acaba até exagerando em sua pose de certinho e vira alvo de piadas na sua família. Muito orgulhoso, tem autoestima bem baixa por conta dessas piadas

Will Smith

(Will Smith)

Criado na cidade de Filadélfia, ele acaba se envolvendo em uma briga com a gangue local e sua mãe o manda para a casa dos tios, onde seu estilo de moleque desleixado e sempre debochado cria certos atritos – mas garante as risadas

Tio Phill

(James Avery)

Advogado e depois juiz, ele vive dando sermões e conselhos para Will. Muito preocupado com sua imagem pública, acaba aparecendo um pouco egoísta, às vezes, mas no fundo tem um bom coração. James faleceu em 2013, aos 68 anos, por complicações de uma cirurgia no coração

REUNIÃO DA FIRMA

Nesta quinta-feira (10), para comemorar os 30 anos, um episódio especial vai ser gravado com o elenco da série, falando sobre a influência e tudo mais. Mas a estreia só deve ocorrer no final de novembro, pela HBO

DEU VONTADE?

A série já não é mais exibida pelo SBT, mas voltou ao ar, no Brasil, na programação do canal pago Comedy Central. As seis temporadas também estão disponíveis nas plataformas de streaming Netflix e Amazon Prime Video

ERA UMA VEZ…

DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince era a dupla formada por Will e Jeff Townes, no papel de Jazz na série. Eles chegaram a ganhar um Grammy, em 1989, com “Parents Just Don’t Undersand”, na primeira categoria da premiação dedicada ao hip hop, mas Will estava endividado até a cabeça por lidar mal com a nova vida de glamour. Por sorte, caiu no colo dele, que nunca havia atuado profissionalmente, a oportunidade de protagonizar a série. “The Fresh Prince” foi para a TV e o resto é história

BOM FILHO À CASA TORNA

Em vídeo publicado no seu canal na última terça-feira, Will Smith confirmou que um reboot está a caminho, já com duas temporadas encomendadas. A série, que será lançada na plataforma de streaming Peacock, terá formato dramático e mais sério, dando outro tom à história. Will vai ser um dos produtores executivos

‘BOOT’ COLORIDO

Além das roupas extravagantes muito marcantes, Will usava um tênis Air Jordan 5 na série, o que levou ao lançamento do modelo AJ 5 Bel-Air, em homenagem à série. As cores são as mesmas que compõem sua identidade visual

SÓ NO PASSINHO

Quem é fã, conhece a famosa dancinha do personagem Carlton, ao som de “It’s Not Unusual”, de Tom Jones, que virou ícone e meme. Alfonso Ribeiro chegou a tentar patentear os passos em uma treta judicial, mas não rolou. Em 2012, ele liderou flash mob com a dança e, no ano passado, usou o passinho numa competição de televisão.

