Top 5: quais são as músicas dos Beatles mais ouvidas no Spotify?

Os Beatles são considerados a banda mais influente de todos os tempos. Estimativas apontam que os quatro rapazes de Liverpool venderam mais de 1 bilhão de discos ao redor do mundo, um recorde ainda não superado. E, mesmo após 50 anos de sua separação, eles continuam a conquistar novos fãs por onde a sua música chega.

Atualmente, muitos jovens vem descobrindo a obra de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr através dos serviços de streaming. Confira abaixo a lista com as 5 músicas dos Beatles mais populares no Spotify:

1) Here Comes the Sun (519 milhões de reproduções)

Escrita por George Harrison, ‘Here Comes the Sun’ foi lançada originalmente no álbum ‘Abbey Road’, em 1969. A ensolarada canção foi uma das responsáveis, ao lado de ‘Something’, por escalar George no ‘time A’ de compositores dos Beatles, ao lado da dupla John Lennon e Paul McCartney (que até então não dava muita bola pras composições do guitarrista).

2) Come Together (333 milhões de reproduções)

John Lennon escreveu a faixa de abertura de 'Abbey Road' como um jingle para a campanha eleitoral do guru da contracultura Timothy Leary, que na época havia se candidatado a governador da Califórnia. Posteriormente, Chuck Berry acusou Lennon de plágio, dada a semelhança da canção com a sua ‘You Can’t Catch Me’, lançada em 1956.

3) Let it Be (299 milhões de reproduções)

No fim dos anos 60, a relação entre os Beatles já estava bastante desgastada, com brigas constantes entre seus integrantes. Foi quando Paul McCartney sonhou com sua mãe Mary, morta de câncer quando ele tinha apenas 14 anos, dizendo: ‘deixe estar’ (‘let it be’). Inspirado com o acontecimento, McCartney sentou-se ao piano e compôs a canção, que se tornou quase um hino religioso, graças à sua letra de superação. Um mês depois de seu lançamento, a maior banda de todos os tempos anunciou a sua separação.

4) Hey Jude (295 milhões de reproduções)

Paul McCartney escreveu a canção para Julian Lennon, filho de John que, na época, estava triste com a separação de seus pais. John havia conhecido a artista plástica japonesa Yoko Ono e abandonado sua primeira mulher, Cynthia lennon, mãe de Julian (chamado carinhosamente de ‘Jude’ por Paul na canção). Com seus 7 minutos e 11 segundos de duração, ‘Hey Jude’ tornou-se a canção mais longa a entrar nas paradas de sucessos até então.

5) Yesterday (264 milhões de reproduções)

Paul McCartney sonhou com uma bela melodia e, ao acordar, correu para o piano para tocá-la e, assim, não correr o risco de esquecê-la. ‘Yesterday’ foi gravada por Paul sozinho ao violão, acompanhado apenas por um quarteto de cordas. Posteriormente, tornou-se a canção mais regravada do mundo, com mais de 2.200 versões de diversos artistas ao redor do mundo. Também foi eleita, pela MTV e pela revista Rolling Stone, como ‘a melhor canção pop de todos os tempos’.