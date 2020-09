'Star Trek: Discovery' terá personagens trans e não binário

A série Star Trek: Discovery ganhou um novo trailer com cenas da terceira temporada da produção, que estreia em 18 de outubro. Uma das novidades da série é a inclusão de um personagem trans e outro não-binário (que não se identifica com o gênero masculino ou feminino).

Originalmente ambientada entre 2265 e 2269, a terceira temporada da série da saga futurista Star Trek mostrará a tripulação da U S.S. Discovery no século 32, 900 anos no futuro, tendo que lidar com os efeitos de uma viagem no tempo e com o fim da Federação dos Planetas Unidos.

Além do elenco das temporadas anteriores, foi anunciada em 2 de setembro a entrada de Blu del Barrio e Ian Alexander. Del Barrio interpretará Adira, primeira personagem não-binária da franquia Star Trek, descrita como "altamente inteligente", que irá fazer parte da tripulação da Discovery.

Já Alexander interpretará Gray, primeiro personagem trans da franquia. Gray é um Trill, espécie alienígena que já apareceu nas séries Star Trek: Deep Space Nine e Star Trek: A Nova Geração e tem a capacidade de receber um simbionte que acumula as memórias de seus hospedeiros passados, algo que fará parte da história envolvendo o personagem.

O novo trailer, divulgado durante o evento Star Trek Day, mostrou algumas cenas de Adira e Gray. Anteriormente, outras séries do universo Star Trek introduziram personagens sem gênero definido ou relacionamentos homossexuais, mas apenas em episódios pontuais. Os personagens Paul Stamets e Hugh Culber formaram o primeiro casal gay no elenco principal de uma série da franquia, já na primeira temporada de Discovery.

Star Trek: Discovery é a sétima série da franquia, lançada em 2017, e conta com atores como Sonequa Martin-Green, Doug Jones e Michelle Yeoh. Ela é exibida no Brasil pela Netflix.