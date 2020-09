Twitter descobre 'competição' das atrizes pelo remake de Pantanal; veja 'candidatas'

Uma nova versão da trama 'Pantanal', novela de sucesso da TV Manchete, já está confirmadíssima nos planos da Rede Globo para 2021. Até o momento, apenas o roteirista foi confirmado pela emissora: será Bruno Luperi, neto do autor original, Benedito Ruy Barbosa.

No entanto, a internet está mesmo interessada em quem assumirá o posto de Juma Marruá, originalmente interpretada por Christiana Oliveira. As especulações já correm soltas pelos blogs especializados, mas as redes sociais fizeram suas próprias apostas – e tem quem já veja uma certa "competição" das atrizes brasileiras pelo papel.

A Juma Marruá original, interpretada por Christiana Oliveira / Divulgação/Globo

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O assunto viralizou com um tuíte de @omateusribeiro, que viu postagens bastante suspeitas no Instagram de algumas das artistas. A estética selvagem e naturalista de Juma Marruá – uma mulher moradora do Pantanal que também virava onça – figurou, coincidentemente ou não, nas fotos de várias carinhas conhecidas da TV Globo.

"As atrizes nem tão disfarçando a busca por Juma Marruá", brincou Mateus. Em seus tuítes, aparecem "candidatas" como Carol Castro, Cynthia Senek, Lucy Alves e Debra Nascimento posando em cenários de floresta, na beira do rio e até em troncos de árvores, adotando completamente a estética imortalizada por Juma.

As atrizes nem tão disfarçando a busca por Juma Marruá pic.twitter.com/pEUrderqKx — rei de wakanda (@omateusribeiro) September 10, 2020

Algumas foram ainda mais diretas: Cynthia e a colega de profissão, Camila Queiroz, responderam a seguidores querendo vê-las no papel principal de Pantanal. "Juma Marruá é a cara da Camila Queiroz… Camila tem que ser a Juma", disse um usuário no Twitter. A atriz respondeu que "seria um sonho".

Vamos aproveitar e mostrar os outros candidatos do JUMÃO 2020 pic.twitter.com/dyOJsvnkda — rei de wakanda (@omateusribeiro) September 10, 2020

Grazi Massafera foi criativa, e, em vez de postar uma foto de si mesma, publicou uma imagem de outra fera – uma onça-pintada – em seu Instagram. Já Camila Albuquerque, em uma selfie de cabelos naturais e volumosos como os de Christiana Oliveira, colocou os emojis de onça e planta.

Mais uma no JUMÃO 2020 pic.twitter.com/Vy1cgRL7SI — rei de wakanda (@omateusribeiro) September 10, 2020

Com competição ou não, já tem nome sendo ventilado para ser a real protagonista do remake. Segundo o blog Notícias da TV, do UOL, o autor original da novela, Benedito Ruy Barbosa, teria sugerido à Globo que Vanessa Giácomo fosse a nova Juma.

Enquanto a confirmação não sai, tem gente que já está pensando longe: outro usuário no mesmo fio do Twitter, @rodtimtim, achou a Anitta em seu clipe de Is That For Me, filmado na floresta amazônica, perfeita para a estética de Pantanal. Só não vê vem não quer!