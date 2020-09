OK Not to Be OK: Demi Lovato lança clipe com campanha anti-suicídio

Demi Lovato e o DJ Marshmello lançaram nesta quinta-feira (10) o clipe de "OK Not to Be OK". O feat chega a público no Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e promove ainda a ONG Hope for the Day.

A prevenção ao suicídio começa com uma conversa que ainda não tivemos sobre saúde mental, um assunto que ainda é tabu. O primeiro passo para quebrar este silêncio é abolir os estigmas de medo, julgamento e vergonha de nossas experiências. Assim, podemos dizer que 'está tudo bem não estar bem"", diz a descrição do vídeo.

Veja abaixo o clipe completo: