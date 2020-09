Irmão de Alexandre Pires é internado na UTI após acidente doméstico

Fernando Pires sofreu um acidente em Uberlândia, Minas Gerais, e está internado na UTI em um hospital com suspeita de traumatismo craniano.

De acordo com assessoria, o músico teria batido a parte de trás do crânio no último domingo (6). O hospital ainda não divulgou um boletim médico a pedido da família do cantor, vocalista do Só Para Contrariar. O acidente aconteceu no último domingo, está sob observação e ainda não há previsão de alta.

"O cantor e vocalista do grupo Só Para Contrariar, Fernando Pires, está internado no hospital em Uberlândia, Minas Gerais, após ter sofrido uma queda e batido a cabeça no fim de semana", diz comunicado da assessoria da banda.

"Na queda, Fernando bateu a cabeça na parte de trás da cabeça. Fernando neste momento segue em observação na unidade de saúde e passa bem. Ele segue sem previsão de alta, mas deve ter alta em breve", completa o texto.

Na tarde desta quinta, o cantor tranquilizou os fãs com uma postagem no Instagram. "Minha última foto antes da queda!!! Estou muito bem galera, graças a Deus!!", diz o texto.