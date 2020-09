Grande nome da TV, Boni será entrevistado no Roda Viva

O diretor José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, conhecido por seu trabalho na Globo, será o entrevistado do Roda Viva, da TV Cultura, na próxima segunda-feira, 14. Entre seus entrevistadores estará Zeca Camargo, atualmente na Band.

A bancada de entrevistadores ainda contará com Joyce Pascowitch, Maria Adelaide Amaral, Tonico Ferreira e Roberto Muylaert. Em setembro de 2020, o Roda Viva vem fazendo entrevistas em homenagem aos 70 anos da estreia da TV no Brasil, com Serginho Groisman, Ana Maria Braga e o próprio Boni.

Boni já foi entrevistado pelo Roda Viva anteriormente, em setembro de 2010 e em dezembro de 2011. Atualmente, o programa é apresentado por Vera Magalhães.