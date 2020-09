Gilberto Gil será atração principal do Coala Festival neste sábado

Neste sábado (12), Gilberto Gil será a atração principal do Coala Festival, que será online, a partir das 20h20 com o grupo Gilsons, uma reunião do filho José Gil com os netos Francisco Gil e João Gil.

Antes, irão se apresentar nomes como Mariana Aydar e Mestrinho (14h05) e Novos Baianos (16h55). O canal TNT vai transmitir na TV com exclusividade e, na internet, a exibição será no canal da emissora no YouTube, além de suas páginas no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Gil tem ainda uma previsão para lançar as regravações das músicas Parabolicamará e Back In Bahia, que fazem parte da trilha da nova série da Globo, "Amor e Sorte", de Jorge Furtado. E, pela primeira vez, assina uma parceria com Ruy Guerra na música "Sob Pressão", que foi feita para uma segunda temporada da série do mesmo nome, dirigida por Andrucha Waddington, que terá no foco a rotina de hospital público durante a pandemia.