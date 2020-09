Fifa 21: EA Sports revela os 100 melhores jogadores da nova edição do jogo

O Fifa 21 será lançado no dia 8 de outubro para PlayStation 4, Xbox One, PC e Steam. Nesta semana, a EA Sports divulgou uma lista dos 100 melhores jogadores do jogo, com base na nota geral do novo título da franquia.

A primeira posição ficou com Lionel Messi, do Barcelona, isolado no topo com 93 pontos. Em seguida, Cristiano Ronaldo, da Juventus, aparece com 92 pontos. Curiosamente, no Fifa 21 ele vai defender a camisa do "Piemonte Calcio", já que a Juventus assinou um contrato de exclusividade com a Konami, desenvolvedora do "PES – Pro Evolution Soccer".

Destacado na capa do próximo Fifa, Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain (PSG), ficou apenas na 8ª posição, com 90 pontos. Vencedor da Liga dos Campeões no mês passado, Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, é o terceiro da lista, com 91 pontos.

O brasileiro melhor colocado é Neymar, do PSG, em 5º lugar, também com 91 pontos. Outros jogadores brasileiros entre os 100 melhores do jogo são Alisson (Liverpool), Casemiro (Real Madrid), Ederson (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool), Fabinho (Liverpool), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea) e Alex Sandro (Juventus). A lista completa está disponível no site oficial do jogo.

Fifa 2021: os dez melhores jogadores