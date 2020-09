Especial Terror: 3 filmes horripilantes para ver no Amazon Prime

Histórias assustadoras para contar no escuro (2019)

Um grupo de adolescentes encontra um misterioso livro em uma casa abandonada. Misteriosamente, todas as histórias desse livro vão se tornando realidade, assombrando cada pessoa do grupo. O filme foi produzido pelo mexicano Guillermo del Toro (‘O Labirinto do Fauno’, ‘A Forma da Água), vencedor de dois Oscars.

O Segredo da Cabana (2012)

Reprodução / Lionsgate

Muitos filmes de terror acabam ficando presos aos clichês do próprio gênero. Felizmente, esse não é o caso de ‘O Segredo da Cabana’.

“Um grupo de cinco amigos vai passar uns dias descansando em uma cabana isolada…” – Você já viu esse filme antes, não é mesmo? Esquece! ‘O Segredo da Cabana é surpreendente em tantos níveis que nem merece ser definido apenas como um ‘filme de terror’.

Midsommar: o mal não espera a noite (2019)

Reprodução / A24

É impossível não comparar essa co-produção entre Estados Unidos e Suécia com ‘The Wicker Man’, clássico do terror lançado em 1973: ambos – ao contrário da maioria dos filmes do gênero – são filmados à luz do dia e não apelam para forças sobrenaturais para nos meter medo. Sim: o real às vezes pode ser muito assustador… Imperdível!